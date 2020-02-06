مجلس الشيوخ الاميركي يبرئ ترامب من التهمتين الموجهة اليه

2020/02/06 | 00:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الشيوخ الاميركي، على تبرئة الرئيس الاميركي دونالد ترامب من جميع التهم الموجهة اليه.

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