2020/02/06 | 00:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب من تهمة إساءة استخدام مهام منصبه بأغلبية 52 صوتا مقابل 48. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 00:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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