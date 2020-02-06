2020/02/06 | 00:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغاز يشعل نزاعا مسلحا بين شركتين في اقليم كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 00:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغاز يشعل نزاعا مسلحا بين شركتين في اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغاز يشعل نزاعا مسلحا بين شركتين في اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).