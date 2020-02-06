الصحة: لا إصابات بـ {كورونا} للقادمين من الصين

2020/02/06 | 00:56 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

لمْ تسجل وزارة الصحة اي اصابة بفيروس كورونا لافراد الجالية العراقية التي وصلت من الصين الى مطار بغداد الدولي، امس الاربعاء، بعد اجراء الفحوصات الكاملة لهم.

ولتطويق اي اصابة محتملة بهذا المرض المميت، اقدمت الوزارة على عزل افراد الجالية لمدة 14 يوما في مؤسسة صحية خاصة تحتوي على جميع الخدمات الصحية والفندقية المطلوبة للتأكد من سلامتهم.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إن "الجالية العراقية في الصين وصلت الى مطار بغداد الدولي"، مشيرا الى أنه "لا توجد اي إصابة في أفراد الجالية بفيروس كورونا بحسب الفحوصات الأولية والحالية".



وأوضح أن "فريقا طبيا متخصصا كان في استقبالهم وتم نقلهم الى مؤسسة صحية خاصة بهم لغرض عزلهم مدة 14 يوما وهي فترة حضانة المرض".



ولفت الى أن "المؤسسة الصحية الخاصة بهم تحتوي على جميع الخدمات الصحية والفندقية المطلوبة وحضر الإجراء عدد من النواب في لجنة الصحة والبيئة النيابية".



وكانت دائرة صحة النجف قد اعلنت "اتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

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