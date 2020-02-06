وزير الداخلية يصل الى محافظة النجف

2020/02/06 | 00:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ النجف

وصل وزير الداخلية، ياسين الياسري، الاربعاء، الى محافظة النجف.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري يصل الى محافظة النجف الاشرف".

بغداد اليوم - بغداد

تمكنت استخبارات اللواء 52 في الحشد الشعبي، الأربعاء، من القاء القبض على عنصر بتنظيم داعش الإرهابي بكمين نوعي غرب قضاء طوزخورماتو.

وقال اعلام الحشد في بيان، إن "قوة من استخبارات اللواء 52 في الحشد الشعبي تمكنت، مساء

بغداد اليوم - النجف

كشف مصدر طبي في محافظة النجف، الاربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا احداث المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حصيلة احداث النجف ارتفاع الى 11 شهيدا بينهم 5 لم يأتي احد من ذويهم للتعرف عليهم".

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بغداد اليوم ـ نينوى

افاد مصدر أمني، الاربعاء، بأن تنظيم داعش شن هجوما بالعجلات المفخخة جنوب غرب مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تنظيم داعش شن هجوماً شرساً بالعجلات المفخخة والانتحاريين على قاطع عمليات اللوا

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