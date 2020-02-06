2020/02/06 | 00:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية ياسين الياسري يصل الى محافظة النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية ياسين الياسري يصل الى محافظة النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).