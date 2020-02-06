2020/02/06 | 01:03 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الشيوخ الامريكي يبريء ترمب من التهم الموجه له ويسقط قضية عزله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 01:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشيوخ الامريكي يبريء ترمب من التهم الموجه له ويسقط قضية عزله) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشيوخ الامريكي يبريء ترمب من التهم الموجه له ويسقط قضية عزله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).