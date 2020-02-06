وزير الداخلية ياسين الياسري يصل محافظة النجف الاشرف

2020/02/06 | 01:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية، ياسين الياسري، اليوم الخميس،، الى محافظة النجف الاشرف للاطلاع على الوضع الامني فيها.وذكرالمكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “الياسري وصل الى محافظة النجف الاشرف على الوضع الامني في المحافظة والاطلاع على واقع الاحداث الاخيرة فيها”.انتهى..م.ر

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