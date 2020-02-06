2020/02/06 | 01:10 - المصدر: الغد برس

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مجلس الشيوخ يُبرّئ ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة

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مجلس الشيوخ يُبرّئ ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة

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