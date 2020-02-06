2020/02/06 | 01:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات برّأ مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الرئيس دونالد ترامب من تهمتي “إساءة استغلال السلطة” و”عرقلة عمل الكونغرس” بعد جلستي تصويت عامتين شارك فيهما أعضاء المجلس.وصوت 52 مقابل معارضة 48 لصالح تبرئة ترامب من تهمة “إساءة استغلال السلطة”، بينما … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسدال الستار على محاكمة ترامب بتبرئته من تهمتي “إساءة استغلال السلطة” و”عرقلة عمل الكونغرس”) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسدال الستار على محاكمة ترامب بتبرئته من تهمتي “إساءة استغلال السلطة” و”عرقلة عمل الكونغرس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).