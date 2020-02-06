وزير الداخلية يصل الى النجف الاشرف

2020/02/06 | 01:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية ياسين الياسري الى محافظة النجف الأشرف.

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