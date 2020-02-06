“رويترز”: مقتل 8 أشخاص بعد اجتياح أنصار الصدر لمخيم احتجاج في النجف بالعراق

2020/02/06 | 01:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (رويترز) – قال مسعفون ومصادر أمنية إن ثمانية أشخاص على الأقل قُتلوا في اشتباكات بمدينة النجف في جنوب العراق اليوم الأربعاء عقب اجتياح أنصار رجل الدين مقتدى الصدر لمخيم احتجاج مناهض للحكومة.أضاف المسعفون دون الخوض في تفاصيل أن … Readmore

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