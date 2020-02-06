2020/02/06 | 01:28 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تقرير أمريكي:تنظيم داعش حافظ على قدراته برغم مقتل البغدادي بغداد- عبدالحسين غزال أعلنت مصادر طبية عراقية، إن ثمانية متظاهرين قتلوا، أثر هجوم أنصار التيار الصدري على المتظاهرين في النجف، ، مساء امس، فيما عمت اجواء الفزع المدينة المقدسة ونادى شباب النجف لعمل طوق لحماية مرجعية السيد علي السيستاني خشية امتداد الانفلات الامني […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أتباع الصدر يقتلون ثمانية متظاهرين ويحرقون خيام الاعتصام في النجف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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