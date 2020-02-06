أتباع‭ ‬الصدر‭ ‬يقتلون‭ ‬ثمانية‭ ‬متظاهرين ويحرقون‭ ‬خيام‭ ‬الاعتصام‭ ‬في‭ ‬النجف

2020/02/06 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬تقرير‭ ‬أمريكي‭:‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬قدراته‭ ‬برغم‭ ‬مقتل‭ ‬البغدادي‭ ‬ بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬عراقية،‭ ‬إن‭ ‬ثمانية‭ ‬متظاهرين‭ ‬قتلوا،‭ ‬أثر‭ ‬هجوم‭ ‬أنصار‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬النجف،‭ ‬،‭ ‬مساء‭ ‬امس،‭ ‬فيما‭ ‬عمت‭ ‬اجواء‭ ‬الفزع‭ ‬المدينة‭ ‬المقدسة‭ ‬ونادى‭ ‬شباب‭ ‬النجف‭ ‬لعمل‭ ‬طوق‭ ‬لحماية‭ ‬مرجعية‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬خشية‭ ‬امتداد‭ ‬الانفلات‭ ‬الامني‭ […]

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