إردوغان يمهل دمشق أياماً للانسحاب من محيط النقاط التركية

2020/02/06 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول‭- ‬الزمان‭ ‬ أمهل‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الأربعاء‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬لسحب‭ ‬قواته‭ ‬من‭ ‬محيط‭ ‬نقاط‭ ‬المراقبة‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬أنقرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬بعد‭ ‬مواجهات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬أججت‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭.‬ ويخشى‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والنظام‭ ‬السوري‭ ‬بعد‭ ‬تبادل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬خلف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬قتيلاً‭ […]

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