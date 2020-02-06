عفو رئاسي جزائري عن 3471 محكوماً لا يشمل موقوفي الحراك إعادة محاكمة شقيق بوتفليقة ومسؤولين في الاستخبارات

2020/02/06 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر‭- ‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬مصادر‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬انه‭ ‬تبدأ‭ ‬الأحد‭ ‬9‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬إعادة‭ ‬محاكمة‭ ‬سعيد‭ ‬بوتفليقة،‭ ‬شقيق‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق،‭ ‬ومسؤولين‭ ‬سابقين‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬ورئيسة‭ ‬حزب،‭ ‬بعد‭ ‬قبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬الاحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬بحقهم‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر، وكانت‭ ‬المحكمة‭ ‬العسكرية‭ ‬بالبليدة‭ ‬جنوب‭ ‬الجزائر‭ ‬حكمت‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬بالسجن‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ن‭ ‬سعيد‭ ‬بوتفليقة‭ ‬والفريق‭ ‬محمد‭ […]

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