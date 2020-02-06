أول تغريدة لترامب بعد تبرئته في مجلس الشيوخ

2020/02/06 | 01:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على "تويتر"، بعد دقائق من بتّ مجلس الشيوخ في قضية عزله من منصبه، وتبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه.

ونشر ترامب مقطع فيديو مدته 30 ثانية، يظهر فيه مع شعارات "ترامب 2024"، و"ترامب 2028" و"ترامب 2032"، وصولا إلى شعار "ترامب للأبد".وكان مجلس الشيوخ قد صوت لصالح تبرئة ترامب من تهمتي إساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس الموجهتين إليه ضمن ملف عزله من منصبه، والذي فتحه الديمقراطيون على خلفية اتهامهم له بالضغط على القيادة الأوكرانية من أجل تحقيق مكاسب سياسية خاصة.

بغداد اليوم - متابعة

أنهى مجلس الشيوخ الأمريكي محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بتبرئته من التهمتين المنسوبتين إليه في قضية عزله من منصب الرئاسة.

وصوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا

بغداد اليوم - متابعة

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، أن بلاده ستواصل دعم المقاومة الفلسطينية المسلحة بقوة، مطالبًا البلدان الإسلامية بتقديم الدعم لها أيضًا.

وقال خامنئي في كلمة أمام حشود من المواطنين، تزامنا مع الذكرى الواحدة

بغداد اليوم- بغداد

لقي نحو 23 شخصاً، بينهم عناصر أمن، مصرعهم بحادثة انهيار ثلجي، الأربعاء (5 شباط 2020)، في ولاية ’’وان’’ التركية، فيما أنقذ عناصر ’’الدرك’’ الأتراك 30 شخصاً آخرين من الحادثة.

ونقل

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