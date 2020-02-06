2020/02/06 | 01:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية السورية: تصريحات اردوغان بشان اتفاقية اضنة كذب وتضليل وصفت دمشق، امس الاربعاء، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص اتفاقية أضنة بالكذب والتضليل.وأعربت الخارجية السورية عن استهجان سوريا إزاء “إصرار رئيس النظام التركي أردوغان على الاستمرار بالكذب والتضليل إزاء سلوكياته في سوريا، وخصوصاً ادعائه بدخول قواته إلى شمال حلب بموجب اتفاقية أضنة لمكافحة […]

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