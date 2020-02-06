الحشد الشعبي يعتقل احد الإرهابيين في قضاء الطوز

2020/02/06 | 01:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت استخبارات اللواء 52 في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، من القاء القبض على عنصر بعصابات داعش الإرهابي بكمين نوعي غرب قضاء طوزخورماتو.وذكر اعلام الحشد في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “قوة من استخبارات اللواء 52 في الحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من القاء القبض على أحد الدواعش بعملية كمين نوعي في قاطع بير احمد (الزركة) […]

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