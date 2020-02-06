وزير الداخلية يصل الى محافظة النجف

2020/02/06 | 01:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل وزير الداخلية، ياسي الياسري، اليوم الخميس، الى محافظة النجف الاشرف.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب، وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري يصل الى محافظة النجف الاشرف.

وحدثت تصادمات بين انصار الصدر والمتظاهرين في ساحة الصدرين يوم امس الاربعاء، وتسببت بوقوع عدد من القتلى والجرحى من جانب المتظاهرين، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء المكلف الى التدخل الحكومي لحماية المتظاهرين.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب، تلقته "الغد برس"، ان "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري يصل الى محافظة النجف الاشرف".

وحدثت تصادمات بين انصار الصدر والمتظاهرين في ساحة الصدرين يوم امس الاربعاء، وتسببت بوقوع عدد من القتلى والجرحى من جانب المتظاهرين، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء المكلف الى التدخل الحكومي لحماية المتظاهرين.

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