بالصور.. الدفاع المدني في البصرة يكافح حريقا اندلع بمستشفى الزبير العام

2020/02/06 | 01:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكافح فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، حريقا كبيرا اندلع في مستشفى الزبير العام في محافظة البصرة.وذكر مصدر ان” الحريق لا تعرف اسبابه بعد، وفرق الدفاع المدني تواصل مكافحته”، مبينا، انه “لا توجد اي اصابات بشرية في الحريق لغاية اللحظة.

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