عمليات نينوى للحشد الشعبي تكشف طبيعة الاشتباك الذي حصل قرب الحضر

2020/02/06 | 01:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الخميس، بيانا توضح فيه طبيعة المواجهة التي حصلت بين قواتها وعناصر داعش الارهابية قرب قضاء الحضر.وذكرت القيادة في بيانها، الذي حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “تضمن رصد ثلاث عجلات للعدو بواسطة كاميرات الحرارية من قبل استخبارات قيادة العمليات واللواء ٤٤ بالحشد الشعبي حيث تمت المعالجة بفترة وجيزة ولم […]

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