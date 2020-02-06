2020/02/06 | 01:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الخميس، تفاصيل الهجوم الارهابي في قاطع جزيرة الحضر جنوبي الموصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يوضح تفاصيل الهجوم الارهابي جنوبي الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يوضح تفاصيل الهجوم الارهابي جنوبي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).