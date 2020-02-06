توتنهام يتغلب بصعوبة على ساوثهامبتون بكأس الاتحاد

2020/02/06 | 01:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن توتنهام من تحقيق فوز صعب على ساوثهامبتون بنتيجة (3-2) بكاس الاتحاد الانجليزي.

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