منسى موريس - المسيحية والصوفية : تحليل ونقد .

2020/02/06 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منسى_موريس بعض الكُتاب والمُفكرين المسيحيين يحاولون إثبات أن التصوف له وجود رئيس وأصيل فى المسيحية وأن التصوف يُعبر عن الحالة الروحية للنفس البشرية حين تتقابل مع الإله والكثير من هؤلاء يُضفى على الأباء الأوائل مسحة من الصوفية ولم يقف الأمر عند أباء الكنيسة بل وصل إلى الأنبياء , وكأن الصوفية أصبحت هى طريق المختارين والرسل والأنبياء والأولياء والقديسين أو هى الطريق إلى الله ومن لم يسلك هذا الطريق مازال لا ي......

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