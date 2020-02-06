استشهاد عناصر في الحشد الشعبي بهجومين لداعش وسط العراق

2020/02/06 | 02:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، استشهاد 4 عناصر في الحشد الشعبي بهجومين شنهما تنظيم "داعش" في محافظتي ديالى، وصلاح الدين شمالي بغداد....

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