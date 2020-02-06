الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق

2020/02/06 | 03:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت الدفاعات الجوية السورية لمجموعة من الأهداف المعادية على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية، دمشق.

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