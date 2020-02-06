2020/02/06 | 04:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس الى نيويورك الاثنين لعرض مشروع قرار ضد صفقة ترامب المستقلة / كان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد الثلاثاء دور الأمم المتحدة كحامية للقانون الدولي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.أعلن مسؤول فلسطيني الاربعاء أن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى نيويورك الإثنين حيث سيقدم الفلسطينيون الثلاثاء مشروع قرار للتصويت ضد خطة الرئيس الأميركي […]

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