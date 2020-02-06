الصين تسجل 73 وفاة جديدة بوباء كورونا وأميركا تؤكد 12 إصابة

2020/02/06 | 04:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 73 وفاة و3,694 إصابة جديدة بالفيروس في إقليم هوبيه مركز انتشار الوباء ليرتفع عدد الإصابات في سائر الصين إلى 28,018 إصابة مؤكدة.

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