وفاة الممثل العالمي كيرك دوغلاس

2020/02/06 | 04:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الممثل الأمريكي مايكل دوغلاس، إن أباه كيرك دوجلاس، توفي عن 103 أعوام.

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