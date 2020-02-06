2020/02/06 | 04:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعات الأبراج : الخميس 6 فبراير/ شباط 2020 المستقلة / توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 فبراير/ شباط 2020: الحمل 21 آذار – 19 نيسان عزيزي برج الحمل، يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا تيأس وأعثر على بدائل.تساءل أيضًا إلى أي درجة ستأثر تلك المشاكل سلبيًا عليك […]

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