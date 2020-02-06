فيديو : مُسن يودع زوجته في اللحظات الأخيرة من حياتها

2020/02/06 | 04:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو : مسن يودع زوجته في اللحظات الأخيرة من حياتها المستقلة / هرت لقطات مؤثرة لزوج مسن وهو يودع زوجته في اللحظات الأخيرة من حياتها قبل فاتها داخل وحدة عناية مركزة بأحد المستشفيات.https://www.mustaqila.com/wp-content/uploads/2020/02/480x270_MP4_1680545074939446060.mp4 وكان تم إدخال كل من زهانج والسيدة وين، البالغين من العمر 85 و 87 عامًا ، المستشفى في يوم واحد الشهر […]

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