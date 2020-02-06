2020/02/06 | 05:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة: الاستيقاظ على ألحان موسيقية يجعلك نشيطا المستقلة / أوضحت دراسة أسترالية في جامعة ملبورن أن الصوت اللحني وليس صوت الجرس هو ما يوقظ خلايا الدماغ جيداً ويؤثر على أدائها على مدار اليوم.وبينت الدراسة أن الأشخاص الذين يستيقظون على صوت إنذار حاد، مثل الصفير المتقطع، يكونوا أقل يقظة وانتباهاً خلال النهار، ونُشرت نتائج الدراسة […]

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