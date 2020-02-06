اتفاقية المركز والإقليم: نفط قليل لبغداد.. مال كثير لأربيل

2020/02/06 | 05:40 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، أمس الأربعاء، ان الإقليم اتفق مع الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، على تسليم 250 ألف برميل نفط يوميا، مبينا ان الاقليم لا يمتلك نسبة محددة في موازنة 2020.وقال عادل، في تصريح لوسائل إعلام رسمية، إن حكومة الإقليم اتفقت مع الحكومة الاتحادية قبل استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بشأن الموازنة، مبينا أنه تم الاتفاق على تسليم كردستان إيرادات ما يقارب 250 ألف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية، مقابل إيفاء حكومة المركز بالالتزامات تجاه الإقليم، إلا أنه لم يعلن عن تلك الالتزامات. وأضاف أن «الاتفاق تم تضمينه في قانون موازنة 2020»، فيما أشار إلى استعداد حكومة الإقليم للالتزام ببنود الاتفاق وتسليم بغداد إيرادات 250 ألف برميل يوميا، شرط أن تفي الحكومة الاتحادية بما جاء في مسودة قانون الموازنة.وأوضح، أنه «لا توجد نسبة محددة للإقليم في الموازنة، وإنما هناك مجموعة التزامات تم الاتفاق عليها في مشروع القانون». ولم يعلن عادل عن الالتزامات، فيما تلتزم الحكومة الاتحادية الصمت تجاهها. وكان النائب في برلمان كردستان كاروان عبدالرحمن، أكد في وقت سابق، أن حكومة الإقليم ملتزمة تماما بالاتفاق الذي حصل مع حكومة بغداد حول مشروع قانون الموازنة، لافتا الى أن الإقليم سيسلم 250 ألف برميل يوميا الى شركة تسويق النفط الوطنية «سومو». وبين أن حكومة الإقليم بانتظار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وما سينتج من قرارات من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ليتم بعدها البدء بتسليم إيرادات 250 ألف برميل يوميا.وكان وزير النفط ثامر الغضبان، أعلن نهاية العام الماضي، التوصل لاتفاق مبدئي مع إقليم كردستان، بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2020 والنفط، وذلك على أن يسلم النفط المستخرج من إقليم كردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية «سومو» التي ستقوم بتصديره عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي بمعدل 250 ألف برميل يوميا. وبين أن «على الإقليم إرسال النفط بداية العام الجديد، وفي المقابل يتم تثبيت المستحقات المالية للإقليم من الرواتب والموازنة في قانون موازنة العام 2020». وسبق للغضبان التأكيد عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم واردات، وقال أن وزارة النفط لم تتسلم أية إيرادات من حكومة كردستان.من جانبه، أفاد وزير المالية في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب، ان «حكومة الإقليم قررت تسليم بغداد 250 ألف برميل من النفط يوميا، وتم الاتفاق مع بغداد بشأن الميزانية والنفط»، مبينا انه «إذا التزمت بغداد بالاتفاق، فلن تبقى هناك أية مشاكل بشأن دفع رواتب الموظفين».إلى ذلك، كشفت عضو بلجنة النفط والـغـاز والـثـروات الطبيعية فـي مجلس الـنـواب عن توجه برلماني لحجب الموازنة التشغيلية لكردستان.وقالت عضو اللجنة زهـرة الـبـجـاري، إن «هناك توجهاً لحجب المـوازنـة التشغيلية لإقليم كردستان في حال استمراره بعدم الالتزام بالاتفاق النفطي المبرم بينه وبين الحكومة الاتحادية».وقالت البجاري، أن «شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) أبلغت مجلس النواب بعدم التزام الإقليم بتسليم 250 ألف برميل يومياً بحسب الاتفاق النفطي المبرم بينها وبين الحكومة الاتحادية».وأشارت البجاري، إلى «وجـــــود تـــوجـــه بــرلمــانــي لـحـجـب المــوازنــة الـتـشـغـيـلـيـة لـلإقـلـيـم فـي 2020 حـال اسـتـمـر بــعــدم الــتــزامــه بــالاتــفــاق الـنـفـطـي خـــلال هـذا العام».

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