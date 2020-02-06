وزير النقل: اسطول الوزارة يصل الى روسيا الاتحادية براً وفق اتفاقية مشتركة ستبرم بين البلدين

2020/02/06 | 05:40 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياعلن وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية.وقال لعيبي في بيان ورد لـ»المستقبل العراقي»، ان «الاتفاقية تهدف الى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة وتحقيق المنافع المتبادلة بين البلدين في مجال النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع خصوصا مجال النقل عبر الترانزيت المار في اراضي البلدين».وتابع ان «هذه الاتفاقية لا تتعارض مع احكام الدستور والتشريعات حسب ما جاء في تدقيق مجلس الدوله لها كما تم الحصول على عدم ممانعة من ابرامها من قبل الوزارات المعنية بتنفيذها (الخارجية والدفاع) «.يذكر ان وزارة النقل سعت جاهدة لتطوير واقع النقل البري وفتح افق جديده للتعاون على الصعيد الدولي فيما يخص النقل برآ فاتخذت جملة من الإجراءات عبر خطة عمل انطلقت لتنفيذها هدفت في مجملها الى تطوير منظومة النقل البري عبر اسطول شاحناتها وحافلاتها وتهيأتها لتساهم في نقل البضائع والسلع بين العراق والدول الاخرى لتنشيط التبادل التجاري وتعزيز المردودات الاقتصادية للبلد.

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