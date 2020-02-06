الخزعلي: المقصود بـ«الطرف الثالث» هو الامريكي والاسرائيلي

2020/02/06 | 06:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، الايوم الاربعاء، ان “المقصود بـ”الطرف الثالث” هو الامريكي والاسرائيلي”....

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