السلطات الاسرائيلية: إصابة 14 شخصا في عملية دهس بالقدس

2020/02/06 | 07:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت الشرطة الاسرائيلية يوم الخميس باصابة ما لا يقل عن 14 شخصا فيما يُعتقد انه عملية دهس في القدس الغربية.

وقالت وسائل اعلام نقلا عن الشرطة ان 14 اسرائيليًا اصيبوا أحدهم إصابته خطيرة فيما يعتقد أنها عملية دهس على خلفية أمنية في إحدى مناطق القدس الغربية

وقالت المصادر ان عمليات البحث والتمشيط عن السيارة المتورطة في العملية ما زالت مستمرة.

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