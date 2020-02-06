2020/02/06 | 07:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور : نصب جهاز الكشف الحراري في مطار بغداد المستقلة / شهد مطار بغداد الدولي الأربعاء، نصب جهاز الكشف الحراري عن حالات الإصابة بفيروس ” كورونا ” لغرض فرض الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين إلى البلاد .

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