2020/02/06 | 07:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء : العراق سدد للكويت 49.2 مليار دولار والمتبقي 3.2 فقط المستقلة / أكدت لجنة الخبراء الدوليين، اليوم الأربعاء، أن العراق سدد للكويت كتعويضات 49.2 مليار دولار والمتبقي 3.2 مليار دولار فقط.وقالت اللجنة باعتبارها الجهة المشرفة على متابعة حساب صندوق تنمية العراق( DFI) والحساب البديل له، في بيان إن “مجموع مبالغ التعويضات التي […]

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