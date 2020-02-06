2020/02/06 | 08:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عصائب اهل الحق تنفي اغتيال الشيخ قيس الخزعلي المستقلة / نفت حركة عصائب اهل الحق، انباء اغتيال أمينها العام الشيخ قيس الخزعلي.وقال الناطق العسكري باسم الحركة جواد الطليباوي، في بيان مقتضب ان “هذه الانباء عارية عن الصحة، الغرض منها اشاعة اجواء من الجدل، تضاف الى حالة الجدل في الوضع السياسي العراقي”.واضاف […]

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