2020/02/06 | 08:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤولة امريكية: على بغداد تعويض جميع خسائر الحرب اذا خرجت قواتنا المستقلة / نفت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في عمان، اليوم الاربعاء، احتمالية استضافة الاردن للقوات الامريكية بعد قرار البرلمان العراقي اخراجها من البلاد، فيما شددت أن على الحكومة العراقية تعويض خسائر الجيش الامريكي خلال حرب “تحرير العراق” إذا ما اصرت على إخراج القوات.[…]

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