مجلس الشيوخ يبرئ ترامب

2020/02/06 | 08:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس الشيوخ الأمريكي محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بتبرئته من التهمتين المنسوبتين إليه في قضية عزله من منصب الرئاسة.

وصوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا في المجلس.

أما التهمة الثانية، وهي "عرقلة تحقيق الكونغرس"، فرفضها 53 عضوا في المجلس، مقابل 47 عضوا صوتوا لصالحها.

وتطلبت إدانة ترامب، دعم ثلثي السيناتورات لنقطة اتهام واحدة على الأقل.



ونظرا لنتيجة التصويت، انتهت إجراءات محاكمته البرلمانية ضمن قضية العزل ليبقي رئيسا للولايات المتحدة.

وأصبح ترامب الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي أطلقت ضده إجراءات العزل في الكونغرس، بعد الرئيسين الأسبقين أندرو جونسون (1868)، وبيل كلينتون (1998)، اللذين برأهما الشيوخ أيضا.





وحاول عام 1973 مجلس النواب الأمريكي بدء إجراءات المساءلة بحق الرئيس ريتشارد نيكسون لكنه استقال من منصبه.

وفي قضية ترامب، بادرت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب إلى بدء إجراءات عزله في 24 سبتمبر 2019 على خلفية تسريبات تفيد بأنه مارس ضغوطات على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كي يعلن عن فتح تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الذي يعد أحد أقوى خصوم ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة.





وفي يناير الماضي أحيل ملف العزل إلى مجلس الشيوخ وكانت تبرئة ترامب أمرا شبه مؤكدا في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

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