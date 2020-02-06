2020/02/06 | 08:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاح “اكبر” مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي بالشرق الاوسط في كربلاء المستقلة / افتتح وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، الاربعاء، مشروع مجاري كربلاء والذي يعد “اكبر” مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي في الشرق الاوسط.وقال مصدر صحفي في محافظة كربلاء، “إن وزير الأعمار والأسكان والبلديات العامة افتتح، اليوم، اكبر مشروع لمعالجة مياه […]

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