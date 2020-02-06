ارتفاع الاصابات في جيش الاحتلال بعملية الدهس بالقدس المحتلة

2020/02/06 | 08:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر اعلامية عبرية، عن ارتفاع عدد الإصابات في صفوف جنود الاحتلال بعملية الدهس بالقدس المحتلة إلى 14 إصابة.وقالت هذه المصادر، ان “العملية اسفرت عن سقوط عدد من الجنود مصابين”.وكانت الاعداد الاولية سجلت اصابة 12 جنديا صهيونيا.

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