2020/02/06 | 08:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصدر في الحشد الشعبي، ان منتسبي لواء 44 حشد شعبي، صدوا هجوم لسيارتين مفخختين حاولت اختراق لساتر امامي في قضاء الخضر في محافظة نينوى.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، اليوم الخميس، ان “منتسبي اللواء تمكنوا من تدمير مفخختين قبل وصولهما الى الساتر الامامي المحيط بقضاء الحضر في الموصل، مشيرا الى، ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يدمر مفخختين بقضاء الخضر في الموصل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يدمر مفخختين بقضاء الخضر في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).