2020/02/06 | 08:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضيحة جديدة تلاحق الناشط «ستيفن نبيل» المستقلة / تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور تجمع الناشط العراقي ستيفن نبيل مع شخصيات بارزة.الصورة الأولى مع جون نغربونتي والشخص الثاني هو وزير الدفاع السابق في زمن جورج بوش الاب ووزير الخارجية الاسبق في زمن جورج بوش الابن كولن باول وهذه الصور التقطت عام 2004.[…]

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