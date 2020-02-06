العهد نيوز تحصل على صور .. قناني خمر واسلحة في ساحة تظاهرات النجف

2020/02/06 | 08:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف حصلت وكالة العهد نيوز، على صور من داخل ساحة تظاهرات النجف.وتظهر الصور قناني الخمر والاسلحة المنتشرة بين عدد من المحتجين في المدينة.

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