2020/02/06 | 08:48 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يتوقع تمرير الكابينة الوزارية التي سيقدمها محمد علاوي دون معرقلات من البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 08:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتوقع تمرير الكابينة الوزارية التي سيقدمها محمد علاوي دون معرقلات من البرلمان) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتوقع تمرير الكابينة الوزارية التي سيقدمها محمد علاوي دون معرقلات من البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).