2020/02/06 | 08:48 - المصدر: الاتجاه برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيلوسي: ترامب يبقى يشكل تهديدا للديموقراطية الأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 08:48.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلوسي: ترامب يبقى يشكل تهديدا للديموقراطية الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلوسي: ترامب يبقى يشكل تهديدا للديموقراطية الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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