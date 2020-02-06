صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدني والعسكري

2020/02/06 | 08:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .وقال بيان للمصرف، تلقته ، العهد نيوز، اليوم الخميس، انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 400 متقاعد”.واضاف، ان […]

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