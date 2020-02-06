2020/02/06 | 08:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قامت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، الخميس، بمهاجمة أهداف متفرقة جنوب قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، أن الجيش الإسرائيلي قام بمهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس، جنوب القطاع، بدعوى الرد على إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأربعاء.

ونقلت القناة على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الرد الإسرائيلي كان قاسيا وقاصما للحركة، فقد دمر بعض أهداف البنية التحتية لحركة حماس، جنوب غزة.

وسبق أن قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفتي هاون أطلقتا على مستوطنات غلاف غزة من مخبأ في غزة، ليلة أمس الأربعاء، وانطلقت صافرات الغارات الجوية في منطقة غير مأهولة بالسكان.

وتم إطلاق الصواريخ والبالونات الهوائية المتفجرة من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية هذا الأسبوع، مما دفع جيش الدفاع الإسرائيلي إلى ضرب أهداف يوم الثلاثاء بزعم أنها تنتمي لحركة حماس.

وتوترت الأوضاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين الأسبوع الماضي بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "صفقة القرن" التي استوفت المطالب الإسرائيلية الرئيسية، لكنه ترك مستقبل دولة فلسطينية المستقلة في حالة من الغموض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تشن هجوما على أهداف لحماس في قطاع غزة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تشن هجوما على أهداف لحماس في قطاع غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).